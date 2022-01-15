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Спорт
15 января 2022  23:20
Cергей Гаврилов

Вербов о победе над «Югрой»: Все поставленные на матч задачи выполнили

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Главный тренер «Зенита-Казани» Алексей Вербов прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над «Югрой-Самотлором» (3:0).

Отдельно тренер сказал про игру Порошина. «Все поставленные на матч задачи выполнили. Хотели Рому Порошина посмотреть в деле. Доволен качеством его игры и передач. Он не так часто с этими ребятами на площадке, но нам обязательно нужно иметь альтернативный вариант, тем более живем в непростое время пандемии», — пояснил он.

При этом Вербов отдал должное сопернику: «Нижневартовск мне нравится как команда. Молодые ребята, физически сильные. Бьют сильно и высоко. Опыта пока не хватает, из-за этого ошибок многовато. Но потенциал чувствуется. Нравится, как работает их тренер, посмотрел несколько его тренировок. „Самотлор“ — хорошая команда со своими целями».

#вк зенит-казань #алексей вербов
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