«Зенит-Казань» продлил победную серию до 17 матчей

Казанский «Зенит» набрал прекрасный ход: обыграв на своей площадке «Югру-Самотлор» со счетом 3:0, команда одержала 17-ю победу подряд в разных турнирах.

В последний раз казанцы проигрывали дома столичному «Динамо» со счетом 2:3 6 ноября. А 20 ноября дома же «Зенит» в последний раз уступил в одной партии — 3:1 с новосибирским «Локомотивом». С тех пор команда Алексея Вербова одержала 12 побед подряд со счетом 3:0.

Что же касается встречи с «Югрой», то сибиряки в прошлом сезоне впервые обыграли казанцев, проиграв до этого все 20 предшествующих матчей. Поддержать земляков сегодня пришел наставник женского «Динамо-Ак Барс» Ришат Гилязутдинов.

Игру хозяева начали в следующем составе: Роман Порошин, Александр Волков, Бартош Беднож, Алексей Кононов, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

В первом сете хозяева стартовали достаточно небрежно и заторможенно — 4:4, 7:7. Гости даже повели в счете, 7:9. Два подряд эйса Михайлова помогли «Зениту» чуть вырваться вперед — 13:10, но сибиряки быстро восстановили равновесие — 15:15. И только в концовке казанцам удалось сделать решающий рывок — 20:15. Точку в сете поставил Михайлов, 25:19.

Вторая партия началась так, как и планировали хозяева — 6:1. Правда, затем сибиряки заметно выправили положение, 12:8. Еще один рывок «Зенита» — 16:10. И снова гости подобрались ближе — 19:16, 22:19. Впрочем, хозяева взяли и эту партию. Красивую точку сете эйсом поставил Беднож, 25:20.

В третьем сете в игру вошел Артем Вольвич, сменивший Александра Волкова, — 5:2. Вновь сибиряки отчаянно сопротивлялись — 7:7 после их первого эйса. «Зенит» ушел вперед — 18:11, но в концовке «Югра» сократила разрыв — 22:18. Точку в партии и матче поставил Дмитрий Волков, 25:20.

Казанцы продолжают лидировать в российской Суперлиге. В следующем туре «Зенит» 22 января примет на своей площадке красноярский «Енисей». А 20 января в Нидерландах казанцы сыграют ответный матч одной восьмой финала Кубка ЕКВ с «Орионом».

«Зенит-Казань» (Казань) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:20).