Вербов назвал причины поражения казанского «Зенита» в «Финале шести»

Волейболисты «Зенит-Казань» психологически оказались неготовыми к полуфинальному матчу (0:3) против новосибирского «Локомотива» в рамках «Финала шести» чемпионата России, который проходил в Казани. Об этом заявил главный тренер казанского клуба Алексей Вербов.

«Как бы нам ни хотелось снять с себя оковы фаворитов, к сожалению, этого не вышло. И, конечно, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло. Ментально мы были не готовы к этим матчам, а в моём понимании это была основная задача тренерского штаба. В современном мире невозможно уйти в вакуум и отрешиться от всего. Мы стали заложниками этой истерии, что «Зенит» непобедим.

За этот год мы практически не сталкивались с сопротивлением. Так что, получив в полуфинале отлично играющего соперника, которому нечего терять, который рисковал и у него всё получалось, а у нас, наоборот, всё сыпалось – худшая игра в сезоне по цифрам, – мы просто перестали играть в волейбол: начали думать о вещах, которые с ним несовместимы. Когда ты на бумаге суперфаворит, а всё в этот день против тебя — это вводит в ступор. От этого даже опытные мастера не застрахованы», — цитирует Вербова «Чемпионат».

Ранее Алексей Вербов дал большое интервью спортивной редакции «Татар-информа». Он подвел итоги сезона и признался, что поражение от новосибирского «Локомотива» дорого ему далось.