Алексей Вербов: «Нас никто не бил! «Зенит-Казань» стал заложником своей игры в сезоне»

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов в эксклюзивном интервью спортивной редакции «Татар-информа» подвел итоги сезона и признался, что поражение в полуфинале чемпионата страны от новосибирского «Локомотива», всего второе и последнее в сезоне, дорого ему далось.

Алексей Вербов: «Я очень доволен работой которую мы провели. Нельзя оценивать команду и рвать волосы на голове по одному неудачному матчу»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Конечно, плей-офф объективней, чемпион страны должен определяться по-другому»

Полуфинал с «Локомотивом», по сути, перечеркнул весь сезон. Многие по ходу чемпионата называли «Зенит-Казань» явным фаворитом «Финала шести». Поражение от новосибирцев вам не снится?

Первые дни было очень сложно, особо не до снов даже. Потом еще недельку просыпался и прокручивал в голове игру и отдельные моменты. Сейчас полегче уже. Семья и друзья помогли переключиться.

Можно ли сказать, что формат «Финала шести» несправедлив?

Мы стали заложниками своей суперигры по ходу сезона. За весь год сыграли только одну пятисетовую встречу. Нас никто не бил, и, следовательно, не было иммунитета к такой ситуации. Нам столько дифирамбов напели и в чемпионы еще до начала записали, что когда наткнулись на суперигру «Локомотива», а у самих все валилось из рук, плюс переизбыток желания показать себя перед своими зрителями, и получилось, что эмоции вышли на первый план, а как вы понимаете, в этой ситуации уже не до волейбола и уж тем более не до куража, который был с нами с первой игры.

Такие поражения дают отличную пищу для размышлений и помогают лучше узнать себя и своих игроков в стрессовой ситуации. Этот формат такой, какой есть. Все в равных условиях. Но, конечно, плей-офф объективней. Мы уже сыграли кубок зимой и, по сути, еще раз сыграли в мае. Чемпион страны должен определяться по-другому. Посмотрите, что творилось в Италии, это просто нечто как по накалу, так и по зрелищности. КХЛ, плей-офф. Баскетбол Единой лиги ВТБ, финал. Плей-офф – это квинтэссенция сезона. Причин, конечно, было много, но сколько топ-матчей за это время мы потеряли.

«Этот формат такой, какой есть. Все в равных условиях. Но, конечно, плей-офф объективней» Фото: lokovolley.com

«Про династию московского «Динамо» говорить преждевременно»

Два подряд чемпионства московского «Динамо» – это новая династия в нашем клубном волейболе после «Белогорья» и «Зенита-Казань»?

«Динамо» – молодцы. Поздравляю их с победой. Хорошую работу проделали за последние несколько лет. Про династию, конечно, преждевременно говорить, но характер у команды, безусловно, присутствует.

Уход поляка Бартоша Бедножа и Юрия Бережко – это единственные кадровые потери команды в межсезонье?

Беднож по политическим соображениям не смог остаться. С Юрой изначально на год договаривались. Также по Роману Порошину сейчас ведем переговоры, но пока конкретики нет. Также к первой команде будем подтягивать молодежь нашу. Михаил Лабинский уже в основе. У нас отличные ребята в «Академии». Есть определенные мысли на этот счет.

«Ту работу, которую мы проповедуем, ту атмосферу, которую создаем, мы сохраним на 90%, ну а 10% нам нужно на исправление ошибок» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Польская «Закса» два года подряд выигрывает Лигу чемпионов, это заявка на доминирование в Европе?

Ну, эта Лига чемпионов, конечно, не была полноценной. Они в последний вагон в группе запрыгнули, хоть она и была «группой смерти». Плей-офф – одно название только. Команда очень симпатичная, самобытная и современная, смогла сохранить свое лицо, несмотря на смену тренера и нескольких ключевых игроков, но убежден, что это далеко не доминация. Хотя в нынешних реалиях Лиги чемпионов кто знает.

«Если у нас станет меньше топовых легионеров, это абсолютно никому на пользу не пойдет»

Уход легионеров из нашего волейбола увеличит шансы молодых россиян?

Если у нас станет меньше топовых легионеров, это абсолютно никому на пользу не пойдет. Ничего положительного это отстранение, конечно, нам не принесет. Ну таковы реалии сегодняшнего дня. Пока вообще непонятно, насколько спорт будет в приоритете в этой сложной ситуации.

Как отстранение от международных соревнований может повлиять на развитие российского волейбола?

Наша совместная задача, клубов, спортсменов, федерации, спонсоров, журналистов, телевидения, болельщиков, – как минимум сохранить всё и всех. А как максимум сделать профессиональную лигу с привлечением в нее и других стран (дружественных), наподобие КХЛ, и, может, даже легионеров побольше разрешить (пока по регламенту их может быть двое в каждой команде). Нужен свой качественный продукт, где можно и чемпионат, и Лигу чемпионов совместить. Никто не знает, на сколько нас забанили, так что нужно начинать крутиться в этой новой реальности.

«Если у нас станет меньше топовых легионеров, это абсолютно никому на пользу не пойдет. Ничего положительного это отстранение, конечно, нам не принесет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нельзя оценивать команду и рвать волосы на голове по одному неудачному матчу. Я всегда говорил и буду говорить, что для меня результат вторичен»

После бронзы можно говорить о тренерском прогрессе Вербова, сезон-то команда прошла на одном дыхании с одним поражением?

Я очень доволен работой, которую мы провели. Нельзя оценивать команду и рвать волосы на голове по одному неудачному матчу. Я всегда говорил и буду говорить, что для меня результат вторичен. Я смотрю на совсем другие вещи, когда оцениваю уровень команды и работу тренерского штаба. У нас 50 суперматчей было и статистика по сезону, которой я не видел раньше ни в одной из команд.

Моя философия такова, что мы должны играть каждый матч, как финал, и тогда не будет никакой разницы в самый важный момент. К сожалению, не получилось этого добиться 9 мая в матче с «Локомотивом», на это есть причины, и, надеюсь, мы уже не повторим этих ошибок. Ту работу, которую мы проповедуем, ту атмосферу, которую создаем, мы сохраним на 90%, ну а 10% нам нужно на исправление ошибок.

Есть ли рабочий план на межсезонье и как в него вписывается Спартакиада?

План работы есть. Он, конечно, будет подкорректирован в связи со Спартакиадой. Пока до конца не понятно, как это все будет выглядеть, но уже мы понимаем, что это не подготовительный турнир к сезону, а вполне конкретное соревнование, и готовиться к нему придется по полной.