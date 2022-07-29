Венгрия планирует договориться с Россией о закупке еще 700 млн кубометров газа

Венгрия надеется, что ей удастся договориться с Россией о покупке дополнительных 700 млн куб. метров газа. Об этом в эфире радиостанции Kossuth рассказал венгерский Премьер-министр Виктор Орбан.

«Мы все еще ведем переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 млн куб. м газа», — приводит его слова ТАСС.

Орбан полагает, что такое соглашение удастся заключить уже летом этого года.

Ранее о возобновлении переговоров рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, такое соглашение необходимо заключить, чтобы обеспечить энергобезопасность страны.

23 марта Президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты природного газа в недружественные страны в рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в апреле заявил, что республика готова рассчитываться за топливо по новым правилам.