Венгрия отказалась поддержать европейские санкции против нефти из РФ

Венгрия выступила против введения санкций против российской нефти. Евросоюз не готов к таким мерам, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Он направил главе Еврокомиссии письмо, в котором выразил свой отклик на предложение по ужесточению антироссийских мер.

Орбан заявил, что план нефтяного эмбарго подорвет единство Евросоюза, пишет Financial Times.

Глава правительства Венгрии подчеркнул, что от его страны план требует резкой и серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры.

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях. Тогда же он пригласил Президента России Владимир Путина на мирные переговоры в Венгрию.