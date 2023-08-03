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Венесуэла подала официальную заявку в БРИКС
Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом в эфире канала Venezolana de Televisión объявила исполнительный вице-президент государства Дельси Родригес.
«Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и Министерство иностранных дел направило соответствующий запрос», — подчеркнула она.
По словам Родригес, Венесуэла поставит на службу объединению крупнейшие запасы нефти в мире, а также будет содействовать «строительству многополярного мира» — без гегемонии, шантажа и односторонних санкций, введение которых противоречит нормам международного права. Народ Венесуэлы, подчеркнула она, требует отмены незаконных ограничений.
По информации СМИ, на ближайшем саммите БРИКС в Йоханнесбурге в группу будут приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
Напомним, что еще в марте 2022 года Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил твердую поддержку специальной военной операции и решительным действиям России. Об этом он заявил в беседе с Президентом РФ Владимиром Путиным.
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