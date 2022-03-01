Президент Венесуэлы твердо поддержал спецоперацию России на Украине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил твердую поддержку специальной военной операции России по защите Донбасса. Об этом он заявил в беседе с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Николас Мадуро выразил твердую поддержку решительных действий России, осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, акцентировал важность противодействия развёрнутой западными странами кампании лжи и дезинформации», — говорится в сообщении.