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Политика
1 марта 2022  19:10

Президент Венесуэлы твердо поддержал спецоперацию России на Украине

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил твердую поддержку специальной военной операции России по защите Донбасса. Об этом он заявил в беседе с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Николас Мадуро выразил твердую поддержку решительных действий России, осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, акцентировал важность противодействия развёрнутой западными странами кампании лжи и дезинформации», — говорится в сообщении.

 

#Венесуэла #признание ДНР и ЛНР #Владимир Путин
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