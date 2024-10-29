Мадуро раскритиковал вето МИД Бразилии: Венесуэла принадлежит к БРИКС

Президент Николас Мадуро раскритиковал вето, которое наложило МИД Бразилии на прием Боливарианской Республики в число стран-партнеров БРИКС на саммите в Казани.

Он отметил, что новый мир уже создан и изменить ситуацию никто не сможет, пишет ТАСС.

«Те, кто ранее пытались наложить вето на Венесуэлу, иссохли», - сказал он, уточнив, что все попытки наложить вето и заставить Венесуэлу замолчать не дадут результатов.

Спикер добавил, что бразильский МИД, связанный с Соединёнными Штатами с 60-х годов 20 века, «всегда совершал заговоры против Венесуэлы». Он подчеркнул, что на саммите в ЮАР Венесуэлу должны были принять в полноправные члены БРИКС, но, воспользовавшись тем, что из-за болезни Мадуро не смог посетить встречу лидеров стран-членов объединения, министерство иностранных дел Бразилии также наложило вето.

По словам лидера Венесуэлы, он будет осторожным и подождет, когда президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва «скажет то, что он должен сказать».

Венесуэла принадлежит к БРИКС, и никто не сможет отлучить ее от данного объединения, резюмировал Мадуро.