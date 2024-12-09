Винера Ганеева о песне «Җиңү килә»: Ее можно считать гимном!

Во время выступления народной артистки России и Татарстана Винеры Ганеевой с песней «Җиңү килә» («Грядет победа») на благотворительном концерте «Своими делами Отечество славим!» зал проводил певицу овациями. Корреспондент «Татар-информа» поговорил сней, чтобы узнать, в чем феномен негласного гимна.

«Это выступление можно считать премьерным. Когда я записывала эту песню, я много плакала, не могла остановиться, потому что меня настолько трогали слова и мелодия — настолько в ней все совпало», — поделилась Ганеева.

Песня, посвященная подвигам участников спецоперации, оказала невероятное эмоциональное воздействие на весь зал. С бурными аплодисментами зрители поднялись со своих мест в едином порыве. Такой реакции не ожидала и сама певица.

«Я не ожидала, что к концу песни весь зал встанет. Я еле удержала свои эмоции. Я человек очень чувствительный. Очень благодарна залу. Если зал встал, значит он оценил эту песню, значит песня получилась», — рассказала артистка.

Премьера песни случилась в октябре. На новость о выходе песни откликнулся в социальных сетях Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Я очень горжусь тем, что Раис Татарстана выложил в социальных сетях видео с этой песней. Было столько комментариев, люди столько писали. Ее можно считать гимном — она легко запоминается. Вроде бы простые слова и мелодия, но они оказывают настолько сильное эмоциональное воздействие!» — считает исполнительница.

Сегодня выступление прошло на сцене Татарского театра оперы и балеты имени Мусы Джалиля. Благотворительный концерт «Своими делами Отечество славим» прошел к 55-летию Казанского государственного института культуры и Дню Героев Отечества.

«Юбилей нашего института — это событие. Из 55 лет 28 я работаю на кафедре сольного пения. На работу я хожу с удовольствием. Потому что это счастье идти на любимую работу к любимым детям, с кем хочешь делиться», — рассказала Ганеева.

Более 40 ее учеников уже получили звание народных артистов, добавила она.