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СВО 11 ноября 2024 13:07

Минниханов показал клип Винеры Ганеевой на песню «Җиңү килә»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился клипом на песню «Җиңү килә» («Грядет победа») народной артистки России и РТ Винеры Ганеевой. Ролик появился в телеграм-канале руководителя республики.

«Известная певица Винера Ганеева выпустила песню, посвященную подвигу наших ребят. Делюсь с вами, друзья. Гордимся мужеством и отвагой наших бойцов! Победа будет за нами!» — написал Минниханов.

Песня, посвященная подвигам участников специальной военной операции, вышла в октябре 2024 года.

«Эта песня пронизана духом патриотизма. Сейчас все ждут этот день Победы, день, когда они смогут обнять своих близких. Своих отцов, сыновей, мужей... Это очень актуальная сегодня песня, она вдохновляет, придает сил. Когда я пою, у меня мурашки... Считаю, песня получилась очень сильной», — поделилась эмоциями певица в интервью газете «Интертат».

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#Рустам Минниханов #клип #спецоперация
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