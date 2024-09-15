«Венчаться сразу или подождать до старости?»: батюшка о церковном браке

Венчание традиционно совершается в храме. В современной практике ему предшествует обручение – это когда священник надевает кольца на молодоженов, затем они проходят в центр храма

Фото: © Владимир Васильев / Татар-информ

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы отвечали на вопросы читателей, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин рассказал, почему кошек пускают на территорию монастыря, а собак нет, и объяснил, почему мы причащаемся вином. Сегодня священнослужитель рассказывает о Таинстве Венчания.

«Человек просит у Бога благословения, чтобы этот брак был настоящей домашней церковью»

Что такое венчание, что оно дает?

Для православного человека совершенно естественно освящать то, что есть в его жизни. Он освящает свою квартиру, машины, плоды нового урожая. Естественно, что такое важное дело как брак, он тоже освящает. Он просит у Бога благословения, чтобы этот брак был настоящей домашней церковью, чтобы Господь благословил и помог вместе перенести те жизненные ситуации, которые так или иначе будут происходить. Поэтому венчание – это совершенно естественный этап жизни православного человека.

Что интересно, в древней Церкви, во времена Римской империи, христиане заключали брак по римскому праву: они шли к нотариусу, потом приходили в храм, причащались и всей общине сообщали, что теперь они являются мужем и женой. Отсюда возникла практика венчания.

Когда лучше венчаться?

Я глубоко убежден в том, что венчаться нужно сразу. Некоторые начинают придумывать: давай сначала поживем, потом повенчаемся. Это неправильно.

Как проходит венчание?

Венчание традиционно совершается в храме. В современной практике ему предшествует обручение – это когда священник надевает кольца на молодоженов, затем они проходят в центр храма. Самый красивый момент, когда на них надевают венцы. Я всегда прошу людей найти время, чтобы до венчания исповедаться и причаститься.

Венцы имеют много символических смыслов. В одном из них венцы – это символ царской короны, которая несет значение славы и радости Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Брак – это серьезные испытания и работа над собой»

Что такое венцы? Что они символизируют?

Венцы имеют много символических смыслов. В одном из них венцы – это символ царской короны, которая несет значение славы и радости. Вместе с тем, это еще и символ мученичества. Неслучайно поется тропарь «Святии мученицы», потому что брак предполагает под собой серьезные испытания и серьезную работу над собой. Поэтому венцы – это такой сложный символ одновременно и царского величия, и мученичества.

Кому нельзя венчаться?

Нельзя венчаться людям, которые не состоят в официальном браке, тем, кто не является православным и людям, состоящим в недопустимой степени родства. Также венчаться нельзя людям, имеющим иные канонические препятствия. В документе «О канонических аспектах церковного брака» перечисляются большим списком люди, которым нельзя венчаться.

Повенчать могут только того, кто состоял в браке не больше трех раз Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если человек говорит, что это его четвертый брак в ЗАГСе, но он ни разу не венчался, мы его не можем венчать»

Можно ли венчаться, не заключив официальный брак?

Церковь признает браки, заключенные в ЗАГСе. Есть прекрасный документ «О канонических аспектах церковного брака». В нем говорится, что те браки, которые заключены перед лицом государства, но не были венчаны, считаются браками. Да, это странно, когда люди, которые считают себя православными, не делают это сразу, но тем не менее, эти браки считаются Церковью браками.

Отмечу, что повенчать могут только того, кто состоял в браке не больше трех раз. Поэтому, когда приходит человек и говорит, что это у него четвертый брак в ЗАГСе, но он ни разу не венчался, мы его не может венчать. Он думает, что раз он не венчался до этого, то этот его брак для Церкви будет первым – нет, это будет считаться четвертым браком. И Церковь благословить его уже не может.

Современный человек не хотел бы нести никакую ответственность за свою вторую половинку. Очень часто так бывает, что люди могут прожить долгое время друг с другом и так и не расписаться. Люди могут иметь общий быт, детей и так далее, но при этом думать: «А если вдруг это не мое?». Получается, они надеются, что подвернется другой вариант, получше?

Поэтому, если человек не желает нести ответственность за другого человека, как мы можем такую пару повенчать? Как мы можем благословить то, что является чем-то временным? Поэтому Церковь просит, чтобы сначала человек показал серьезность своих намерений, то есть вступил в официальный брак.

Такого понятия, как развенчивание не существует. Но люди, которые развелись, могут обратиться за благословением на вступление в повторный брак Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Развенчивания не существует»

Можно ли венчаться в день святых Петра и Февронии?

В году существует два дня памяти святых Петра и Февронии: первый – 8 июля. Этот день всегда выпадает на Петров пост и в этот день венчаться нельзя, потому что это Таинство в пост не проводится. А второй день памяти в сентябре – он выпадает на третье воскресенье этого месяца. И тогда можно повенчаться

Что делать, если венчанные супруги развелись?

Вообще, такого понятия, как развенчивание не существует. Но люди, которые развелись, могут обратиться за благословением на вступление в повторный брак. Тогда епархиальный суд от имени правящего архиерея постановляет, что виновной стороне благословляет принести покаяние и после этого возможно повторное вступление в брак, а невиновной стороне благословляется повторное вступление в брак.

Очень важно понимать, что Церковь призывает к единственности брака – этот тот Евангельский идеал, который есть. Все остальное является послаблением, то есть, пониманием человеческой немощи. Вообще, если мы говорим об Евангельском максимализме, то должен быть один брак – ничего не должно быть до него и после него. Создание семьи – это создание малой церкви, единство людей во Христе и вообще об этом нужно серьезно говорить.

Венчание – это не решение ваших проблем. Например, если в браке не рождается ребенок, то это не значит, что люди обвенчаются и все сразу получится Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Венчание – не гарантия зачатия ребенка»

Если пара долгое время не может завести детей, поможет ли венчание?

Не совсем. Потому что венчание – это не решение ваших проблем. Например, если в браке не рождается ребенок, то это не значит, что люди обвенчаются и все сразу получится. Он может не рождаться по самым обычным причинам. Быть может, Господь не дает ребенка потому, что люди реально не готовы. Могут быть другие причины, духовные. Может быть, это испытание веры родителей, может быть, у них родится ребенок, но совсем поздно, лет в 45. Вспомним, например, веру Авраама, которого Господь благословил и он стал отцом народов.

Поэтому думать, что мы сейчас повенчаемся и все случится, опасно, потому что люди ставят для себя дату, некую точку, а потом наступает разочарование. Ребенок не рождается, и они говорят: «Ну все, ваше венчание не работает». Хотя они просто не с той стороны зашли.

Что будет, если пара не обвенчается?

Есть только несколько причин, чтобы не венчаться: если одна сторона не православная или кто-то в паре христианин другой конфессии. Мы этот брак не сможем благословить. Больше причин нет. Другими словами, если он – православный, она – православная, и оба вступили в официальный брак, то нет повода чтобы не венчаться.

Все остальное является рассуждениями нашего ума: «Вот поживем, и в старости, в окружении детей и внуков, в сельском храме, повенчаемся». Нет, не повенчаетесь, не доживете, помрете. Если будете откладывать, получится, как с Крещением, которое некоторые откладывают до момента смерти. По сути, получается, что это некое пренебрежение Божественным даром. Если нет никаких препятствий, нужно брать и венчаться.

Традиционным местом венчания является храм, но бывают экстраординарные случаи. Тогда можно совершить венчание и дома, и в больнице Фото: © «Татар-информ»

«Традиционным местом венчания является храм, но бывают экстраординарные случаи»

Можно ли венчаться с одним и тем же человеком повторно?

Существует чин благословения супругов, которые много лет прожили вместе. Этот чин очень интересный – его совершают, когда венчаются бабушка с дедушкой, прожившие в браке много-много лет. Там другие тексты. Если в тексте венчания мы просим благословить рождение детей, то в этом случае об этом речи не идет – благодарят Господа за детей, которые уже есть. В этом обряде другой посыл.

Церковь знает несколько разных чинопоследований. Например, чин венчания второбрачных – там совершенно другая тональность, речь идет больше о покаянии: вот это дар Божий был, им пренебрегли, что-то не получилось, но по снисхождению, по милости, супругам позволили повторно вступить в брак.

Бывают ли выездные венчания?

Традиционным местом венчания является храм, но бывают экстраординарные случаи, допустим, когда человек находится в больнице, он тяжело болен или находится в зоне боевых действий. Тогда можно совершить венчание и дома, и в больнице. Такой опыт был у меня у самого, когда я венчал супругов, проживших много лет вместе, и им уже сложно было стоять.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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