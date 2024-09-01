«Почему причащаться вином можно, а выпить за упокой – нет?»: батюшка отвечает на вопросы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о праздниках Ореховый, Яблочный и Медовый Спасы. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин отвечает на вопросы наших читателей и зрителей.

«Красная нить с крестиком – попытка воцерковить то, что не воцерковляется»

Отец Александр, откуда такая любовь к кофе?

Сложно найти какой-то определенный момент, точку, до которой я не любил кофе и потом полюбил. Могу сказать, что этот продукт мне очень нравится и для меня это больше процесс – я не люблю пить кофе по утрам для того, чтобы проснуться. Я не понимаю тех, кто делает так. Во многом это связано с тем, что большую часть дней года я совершаю литургию. Служить нужно натощак, и пить кофе я могу уже после литургии. Пришел сюда, в здание воскресной школы, помолол зерна, поставил турочку – это красиво, это радует. Мне нравится смотреть, как кофе поднимается, как набирает пенку. Это целый большой процесс. Есть у меня много интересных турок, мне их дарят, и я этому очень радуюсь.

Где вы служите, где вас можно найти?

Сейчас мы находимся в храме святой Ксении Петербургской в Казани, это Авиастроительный район. Улица Читинская, дом 17а. Здесь я бываю регулярно. Также у меня есть второй, сельский храм, он освящен в честь Смоленской иконы Божией Матери. Он находится в деревне Соловцово Высокогорского района. Там я раз в неделю обязательно служу. Еще меня можно найти в социальных сетях по запросу «священник Александр Ермолин».

Я купила красную нитку в церкви, она украшена красным и белым бисером и крестиком. Получается, ее тоже нельзя носить?

Красная нитка с крестиком – это попытка воцерковить то, что не воцерковляется. Вообще в православии часто возникает такая дискуссия, что можно воцерковить, а что нельзя. Например, считают, что можно воцерковить Яблочный Спас и другие Спасы. Я считаю, что это невозможно, так же как и красную нить. Хотя есть и другое мнение. Я бы вообще не стал такие вещи привозить в храмы и не стал бы их кому-то советовать.

Дочь подарила мне красную нить, ношу ее с удовольствием. Мне теперь покаяться за это? Дочка обидится, если выкину.

Если вы хорошо объясните, что это не нужно носить, то не обидится. Тем более если она от души подарила, то она может понять, что это та вещь, которую не нужно носить.

«Если человек сам не крещеный или неверующий, то крестным быть он не может» Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

«Если не получается найти двоих хороших крестных, найдите одного»

Как донести до пьющего человека, что он должен остановиться и изменить жизнь?

Конечно, очень сложно объяснить человеку, что это плохо. Потому что вся его жизнь, в том числе его организм, настроена на потребление алкоголя. То есть алкоголь становится частью обмена веществ. Это действительно очень сложно. Нужно просто постоянно об этом говорить и говорить. На мой взгляд, не нужно давить, ставить ультимативные условия: «Я от тебя уйду», «Ты должен». Нужно все-таки до человека донести, что он погибает. Пытаться донести самыми разными способами – зайти с одной стороны, с другой, только стараться без насилия, без агрессии. И, естественно, нужно молиться за этого человека.

Моей дочке уже два года, а я ее до сих пор не крестила – не могу выбрать крестных. Не хочу, чтобы это были люди, которые относятся к Крещению несерьезно.

С одной стороны, человек действительно пытается серьезно отнестись к Крещению, а с другой – иногда человек увлекается ненужным перфекционизмом. Если не получается найти двоих хороших крестных, найдите одного. Если не получается совсем никого найти, возьмите свою родную бабушку, если ей не 90 лет, если она сможет объяснить что-то ребенку о православии, пусть тогда она будет крестной. Что касается крестных, я считаю, что для многих из них Крещение ребенка становится стимулом к тому, чтобы начать жить церковной жизнью. Он стал крестным и понимает, что должен за крестника молиться.

«Мы причащаемся телом и кровью Христовыми, а когда человек выпивает за упокой – это никакого отношения к православию не имеет» Фото: © Сергей Пятаков / РИА Новости

«Крестный – это тот, кто может объяснить и показать на своем примере»

Нужно ли крестить ребенка, если родители не ходят в храм и не причащаются? Может ли им отказать священник?

Если родители прямо говорят, что мы не верим ни во что и хотим крестить ребенка чисто по каким-то суеверным соображениям, то это очень сложный вопрос, можно или нельзя его крестить. Тут нужно понимать ситуацию и то, как диалог построен.

Может ли быть крестным некрещеный человек?

Однозначно не может. Потому что крестный – это всегда наставник. Мой любимый пример: представьте, вы решили заниматься каким-то экстремальным видом спорта, горными лыжами и захотели сразу спуститься с крутого снежного склона. И вот к вам приходит тренер и говорит: «Я вас сейчас всему научу, но есть проблема – я сам не катаюсь». Естественно, вы скажете, что никуда с ним не поедете. Крестный – это тот, кто может объяснить и показать на своем примере. Он отвечает на вопросы своего крестника, рассказывает. Он знает, как прийти в храм, как поставить свечку, сводит на исповедь и причастие. Поэтому если человек сам некрещеный или неверующий, то крестным быть он не может.

Можно ли подавать записки о здравии, ставить свечку за здравие некрещеного ребенка?

Писать записки и ставить свечки – это две очень важные и очень разные вещи. Что такое подать записку? Мы пишем записки о здравии, потом священник вынимает частички во время проскомидии и в конце литургии отпускает все эти частички в чашу со словами молитвы. Так мы молимся о членах Православной церкви. То есть за человека некрещеного, неверующего, неправославного, за христианина другой конфессии – католика или протестанта – мы не можем подавать записки. Его осмысленный выбор – быть не с нами.

Что касается свечи, то тут вопрос дискуссионный. Я скажу свое частное мнение. По сути своей, поставить свечу – это наша жертва Богу, наше обращение к Богу в молитве. И я, например, не вижу ничего страшного в том, чтобы поставить свечу за неправославного человека. Только не прошу это принимать как указание: сейчас все дружно идем к отцу Александру ставить свечки за некрещеного человека. Я не про это. Я про то, что, наверное, можно, но все-таки необходимо, чтобы это была молитва об их обращении к православной вере.

«Мы знаем, что во время всей жизни человечества Церковь будет существовать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Время священников прошло по закону социального времени?

Я считал, что мой товарищ погиб, и подал записку за упокой, но он оказался жив, как теперь исправить ошибку?

Ничего не делать. Господь знает, кто жив, кто умер. Православная церковь не верит в суеверия – в то, что с человеком что-то случится, если за него подадут записку за упокой. Поэтому такая записка будет считаться запиской о здравии.

А я вот считаю, что время священников прошло по закону социального времени, что вы об этом думаете?

Из Священного Писания мы знаем, что Церковь будет всегда. Господь создал Церковь и сказал Петру: «И на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». То есть мы знаем, что во время всей жизни человечества Церковь будет существовать. Может быть, в разных положениях, где-то гонимая, где-то более явно проповедующая слово Божие, но была, есть и будет. И в этом заключается великая церковная задача говорить о Христе в любых условиях.

Почему причащаться кагором можно, а выпить рюмку за упокой – нет?

Мы причащаемся телом и кровью Христовыми, а когда человек выпивает за упокой – это никакого отношения к православию не имеет. Это просто выпивка, которая облекается человеком в такую форму. Кто-то думает, что если он выпил, то усопшему от этого стало хорошо. А почему? Я не знаю.

«По бытовой традиции кошки заходили в храм, чтобы ловить мышей. Поэтому кошек пускают» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Почему кошек пускают на территорию монастыря, а собак – нет?»

Что такое зеркала и куда они открывают дверь?

В моем понимании зеркало – это предмет быта. Перед ним расчесываются, в него смотрятся. А вот, по мнению суеверных людей, это какие-то мистические порталы, какие-то странные вещи. Но все это никакого отношения к православию не имеет. Мы не наделяем никакие предметы магической силой. Во все это верить не нужно, и зеркало стоит воспринимать только как бытовой предмет.

Муж на СВО. Какие молитвы мне читать за него, когда и как ходить в церковь?

Живите церковной жизнью, приходите в храм на исповедь и причастие, читайте утренние и вечерние молитвы и можете дополнительно помолиться святому своего мужа. Да и вообще старайтесь молиться почаще. Есть молитвы о воинах, в храмах совершаются молебны, посвященные нашей победе, можете тоже в них участвовать.

Почему кошек пускают на территорию монастыря, а собак – нет?

Это церковная традиция. С одной стороны, есть 88-е правило шестого Вселенского собора, которое говорит, что никакое животное не должно заходить в храм, потому что это место – сакрально. С другой стороны, по бытовой традиции кошки заходили в храм, чтобы ловить мышей. Поэтому кошек пускают. Но это правило не является абсолютным. То есть если собака забежала в храм, то в этом нет ничего ужасного и это не значит, что храм нужно переосвящать. Каноны говорят о том, что нужно переосвящать храм, если животное в нем умерло или родило.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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