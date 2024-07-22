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Велосипедистке, погибшей после наезда фургона в Челнах, было 14 лет
Накануне в районе 11:10 на проспекте Чулман в Набережных Челнах произошло трагическое ДТП.
Как ранее сообщал «Татар-информ», автомобиль FIAT Ducato под управлением 46-летнего водителя совершил наезд на несовершеннолетнюю велосипедистку. По предварительным данным, девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда.
В результате происшествия ребенок скончался в больнице скорой медицинской помощи. В республиканской Госавтоинспекции сообщили, что девочке было 14 лет.
Окончательные выводы о виновности участников ДТП будут сделаны после проведения следственных мероприятий.
Стоит отметить, что 18 июля 2024 года на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Набережных Челнах начальник местной Госавтоинспекции полковник Кадиков Р.З. уже обращал внимание на проблему ДТП с участием велосипедистов, пересекающих дорогу не спешиваясь.
В связи с летними каникулами Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов и во дворах. Родителям рекомендуется контролировать досуг детей и не допускать их бесконтрольного нахождения около дорог.
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