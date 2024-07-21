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Сотрудники ГАИ Челнов ищут родственников погибшей в ДТП велосипедистки
В Набережных Челнах сотрудники Госавтоинспекции разыскивают родственников велосипедистки, которая попала в ДТП и позднее скончалась в больнице.
Напомним, сегодня в 11.10 на проспекте Чулман водитель автомобиля Fiat совершил наезд на велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу не спешившись.
Девушка-велосипедист получила смертельные травмы и скончалась в больнице скорой медицинской помощи. Ее личность и возраст установить не удалось. Была одета в светлые шорты и футболку, при себе имела телефон марки Realme (получить данные с телефона не представляется возможным из-за сильного повреждения).
Всех, кто обладает какой-либо информацией о погибшей, следует обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции Набережных Челнов по телефону 8(8552) 51-18-14.
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