«Великолепная игра»: Мухаметшин поздравил с победой волейболисток «Динамо-Ак Барса»

Председатель Государственного Совета РТ, президент Федерации волейбола Татарстана Фарид Мухаметшин направил телеграмму руководству женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс», в которой поздравил команду с победой в Суперкубке России.

«Наши девушки подарили своим болельщикам настоящий спортивный праздник, продемонстрировав грамотную тактику, великолепную атакующую игру и самоотверженную оборону, что еще раз подтверждает высокий уровень развития профессионального волейбола и его популярность среди населения республики», — подчеркнул Мухаметшин.

В своем обращении политик отметил, что это спортивное достижение является итогом ежедневного, кропотливого и напряженного труда игроков, всего тренерского штаба, специалистов и менеджеров.

Председатель Госсовета РТ поблагодарил руководителя Аппарата Президента РТ, председателя Совета ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгата Сафарова, президента клуба «Динамо-Ак Барс», депутата Госсовета РТ Леонида Барышева и главного тренера команды Ришата Гилязутдинова за деятельную поддержку и внимание к развитию этого вида спорта.

Накануне волейболистки казанской команды «Динамо-Ак Барс» во второй раз в истории завоевали Суперкубок России. В матче 4-го тура PARI Суперлиги, в рамках которого был разыгран трофей, они победили «Локомотив» из Калининградской области со счетом 3:0. Сегодня их поздравил с победой Президент Татарстана Рустам Минниханов.