Минниханов поздравил руководство и спортсменок ВК «Динамо-Ак Барс» с победой в Суперкубке

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с победой в Суперкубке России руководство и спортсменок женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс».

Поздравительная телеграмма адресована волейболисткам, главному тренеру команды Ришату Гилязутдинову, президенту ЖВК «Динамо-Ак Барс» Леониду Барышеву, а также Председателю Государственного Совета РТ и президенту Федерации волейбола РТ Фариду Мухаметшину и руководителю Аппарата Президента РТ и председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгату Сафарову.

«Поздравляю вас с блестящей победой в матче за Суперкубок России. Отрадно, что это уже второй почетный трофей нашей команды за относительно молодую историю турнира. Вы показали огромное мастерство и бойцовский напор, исключительную собранность и максимальную самоотдачу, став лучшими в стране и подтвердив высокий авторитет татарстанской школы волейбола», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Благодарю каждую из вас, а также тренерский штаб и всех тех, кто стоит за этим значимым для Татарстана успехом. Искренне горжусь вами, желаю новых профессиональных высот и не менее красивых побед, удачи и оптимизма, крепкого здоровья и благополучия», — добавил Президент РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Динамо-Ак Барс» обыграло «Локомотив» в финале Суперкубка России.