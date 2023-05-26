«Великое наследие края»: Мамадышский район познакомил казанцев со своим культурным кодом

В Татарской государственной филармонии имени Габуллы Тукая Мамадышский район сегодня представил программу в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана». Жители района подготовили для казанцев большую культурную экспозицию, познакомили гостей мероприятия со своими национальными обычаями и народными ремеслами.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В парке, который расположен рядом с филармонией, рукодельницы из Мамадышского района представили свои изделия, в числе которых – украшения с элементами национальных узоров. здесь же для горожан провели мастер-классы по старинной вышивке. Помимо этого, для детей и взрослых организовали выставку предметов быта, рассказывающую о традициях и особенностях района.

Все желающие под руководством опытных мастеров смогли изготовить глиняный горшок и попробовать себя в ткачестве. Желающие смогли побывать и на книжной ярмарке, посвященной творчеству легендарных поэтов и писателей-уроженцев края.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Мамадышским районом сегодня представлены многие виды народных промыслов. Обширную программу подготовили наши любимые мастера, которые хотели познакомить городское население и, особенно детей с нашими гастрономическими изысками, историческими изделиями и другим уникальным наследием края», — рассказал начальник отдела культуры исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ Степан Спиридонов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Внутри филармонии расположилась живая композиция «Уездный город Мамадыш» с портретами исторических личностей района. «В этой части мы хотели показать чем славится район. К примеру, купцом Корнеем Шербаклвым, прославленным певцом Николаем Фигнером. Для нас, земляков, это родное, наша гордость. Мы хотели показать и рассказать о наших прославленных личностях. Эта живая экспозиция очень нравится жителям в нашем районе, ее создают ученики вместе с педагогами», — объяснила директор мамадышского краеведческого музея Минзиля Садриева.

в Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

После обзорной выставочной программы гостей пригласили на концерт. Творческие коллективы выступили перед жюри, в которое вошли заслуженные деятели искусств республики.

Напомним, что также в борьбу за звание «Культурной столицы Татарстана» вступил Нурлатский район, Лениногорск, Муслюмовский район и другие муниципалитеты.