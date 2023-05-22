Вяленый гусь и плетение лаптей: Муслюмовский район привез культурную программу в Казань

Фото: © Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

Сегодня в казанском ДК им.Ленина Муслюмовский муниципальный район презентовал программу «Муслюмово – наша колыбель. Место, где нас любят и ждут!» в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана». Гости мероприятия смогли поучаствовать в различных мастер-классах, углубиться в историю муниципалитета и посмотреть концерт с участием местных фольклорных коллективов.

«Мы хотим рассказать о том, как мы живем в дружбе и согласии, – сказал, приветствуя гостей, глава Муслюмовского района Альберт Хузин. – В нашем районе проживают народы нескольких национальностей: русские, марийцы, крашены, татары. Мы все уважаем традиции друг друга и ходим вместе на национальные праздники. Муслюмово – это рай на земле, его называют татарской Швейцарией. Все красиво обустроено, невероятные пейзажи… Ждем всех в гости».

На входе во дворец культуры гостей мероприятия приветствовала молодежная музыкальная группа, собранная из ребят Муслюмовского района. Здесь же организовали мастер-класс по чеканке монет.

Основная выставка расположилась на втором этаже дворца культуры, где первой экспозицией стало своеобразное генеологическое древо района.

Затем посетителей приглашали на мастер-классы по различным направлениям, среди которых – плетение лаптей, изготовление изгороди и приготовление чак-чака.

Кухне организаторы уделили особое внимание. Так, здесь были представлены стенды с национальными блюдами народов, проживающих на территории района: русская, татарская, марийская и кряшенские кухни. Можно было попробовать лакомства и узнать их рецепты.

«Среди национальных кряшенских блюд ржаной хлеб, пирог из земляники, квашеная капуста, медовуха, пирог из щавеля и кузикмяк, который традиционно готовят к приходу гостей», – пояснила руководитель народного фольклорного ансамбля кряшен «Усакай буйлары» Миляуша Филлипова.

Помимо этого, на выставке представили целую картинную выставку, где все работы были посвящены Муслюмовскому району. Их сюжеты, в том числе, посвящены празднованию Сабантуя, гусям, выращиванием которых славится муниципалитет, и многим другим темам.

После посещения всех экспозиций гости посмотрели концерт, на котором фольклорные коллективы района исполнили народные песни и танцы.

Напомним, с 31 марта по 24 ноября на 13 площадках Казани представлена культурная программа от разных районов республики. Участники и зрители познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов.

Муниципальный район, который победит в конкурсе, станет местом реализации одного из федерального или регионального культурного проекта и получит на эти цели сертификат на 3 млн рублей.