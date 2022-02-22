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Политика
22 февраля 2022  06:30

Великобритания заявила, что решение России по ДНР и ЛНР будет иметь суровые последствия

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Признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР будет иметь для нее суровые и далеко идущие последствия. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

«Действия, которые Россия сегодня избрала, будут иметь суровые и далеко идущие последствия», — подчеркнула она.

Накануне ночью Президент России Владимир Путин заявил о необходимости признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 

#днр и лнр #Владимир Путин
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