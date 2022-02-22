Великобритания заявила, что решение России по ДНР и ЛНР будет иметь суровые последствия
Признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР будет иметь для нее суровые и далеко идущие последствия. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.
«Действия, которые Россия сегодня избрала, будут иметь суровые и далеко идущие последствия», — подчеркнула она.
Накануне ночью Президент России Владимир Путин заявил о необходимости признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.