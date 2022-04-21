Великобритания запретит ввоз икры, серебра и деревянных изделий из России

Правительство Великобритании ввело запрет на импорт серебра, изделий из дерева и икры из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерств финансов и внешней торговли Соединенного Королевства.

«Новые санкции, о которых сегодня (в четверг, 21 апреля — прим. Т-и) объявили министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян и канцлер казначейства (министр финансов — прим. Т-и) Риши Сунак, будут включать запрет на импорт серебра, изделий из дерева, а также элитных продуктов из России, включая икру», — сказано в документе.

Кроме того, тарифы на продукцию из России и Беларуси стоимостью около 130 млн фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук, повышаются на 35%

Отмечается, что новые ограничения направлены на дальнейшую изоляцию России.

После того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать санкции против России.