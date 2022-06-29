Великобритания ввела санкции против Потанина, Цивилева и сына Михаила Гуцериева

Великобритания вновь расширила антироссийские санкции. В обновленный черный список вошли предприниматели Владимир Потанин и Саид Гуцериев – сын миллиардера Михаила Гуцериева, а также губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и его супруга. Документ опубликован на сайте британского правительства.

Персональные рестрикции введены также против главы трубопроводной компании «Велесстрой» Михайло Перенцевича, первого замначальника Генштаба ВС РФ, генерала-полковника Сергея Рудского, председателя совета директоров и акционер «СПБ биржи» Ивана Тырышкина и других.

Включение в список Потанина в заявлении объясняется тем, что он приобрел Росбанк, который «имеет стратегическую важность для правительства России». Также новые санкции затронули Московский индустриальный банк и компанию R-Style Softlab, занимающуюся азработкой банковского ПО.

На прошлой неделе Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию авиатоплива, товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию, а также продукцию для морского сектора и сферы нефтепереработки. Кроме того, Лондон запретил использовать на территории РФ банкноты, деноминированные в стерлингах или евро.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, в ответ западные страны начали ужесточать санкции против России.