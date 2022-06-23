Великобритания ввела новые санкции против России, они затрагивают сферу нефтепереработки

Великобритания вновь расширила антироссийские санкции. Новые рестрикции включают в себя запрет на экспорт в Россию авиатоплива, а также товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию. Ограничения вступили в силу с 22 июня, передает ТАСС.

В числе прочего Лондон запретил экспортировать в Россию продукцию для морского сектора и сферы нефтепереработки. Кроме того, нельзя будет использовать на территории РФ банкноты, деноминированные в стерлингах или евро.

Запрет касается также оказания сервисных, финансовых или брокерских услуг, связанных с указанными категориями товаров.

Ранее Британия вводила очередной пакет санкций против РФ в мае, в том числе новые импортные пошлины и запрет на экспорт химикатов, пластмассы, резины и машинного оборудования на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.