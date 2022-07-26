Великобритания ввела санкции против глав 27 российских регионов

Власти Великобритании в очередной раз расширили санкции против России. На этот раз ограничительные меры введены против руководителей и временно исполняющих обязанности руководителей 27 субъектов Федерации.

Попавшим под санкции губернаторам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, а их активы подлежат заморозке.

В частности, ограничительные меры введены против глав граничащих с Украиной Брянской, Воронежской и Курской областей — Александр Богомаз, Александр Гусев и Роман Старовойт.

Среди руководителей регионов Приволжского федерального округа под санкции попали губернаторы Нижегородской, Оренбургской и Самарской областей — Глеб Никитин, Денис Паслер и Дмитрий Азаров, врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин, а также главы республик Башкортостан и Чувашия — Радий Хабиров и Олег Николаев.

Кроме того, рестрикциям со стороны властей Британии подверглись руководители Амурской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Новосибирской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областей, республик Коми и Якутия, Алтайского, Красноярского и Ставропольского краев, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

Антироссийские санкции стали ужесточаться после начала 24 февраля специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Недавно в соответствии с седьмым пакетом санкций Европейского Союза ограничительные меры были введены против заместителя Председателя Государственного Совета РТ Юрия Камалтынова.