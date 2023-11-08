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Великобритания ввела санкции против 29 лиц и компаний из России
Великобритания внесла еще 29 позиций в список антироссийских санкций. Информация приведена на сайте Правительства Соединенного королевства.
Так, ограничения введены в том числе против директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, Уральской горно-металлургической компании, Российской национальной перестраховочной компании, Российского союза промышленников и предпринимателей, «Красцветмета» и золотодобывающей компании Nord Gold.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что санкции против РФ, введенные западными странами, обернулись против них самих. Подробнее о мнении главы государства относительно рестрикций читайте в материале «Татар-информа» «Экономика — в клочья, в постели клопы: Путин раскрыл „успехи“ Запада от санкций против РФ».
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