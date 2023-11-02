Экономика – в клочья, в постели клопы: Путин раскрыл «успехи» Запада от санкций против РФ

Владимир Путин провел большое совещание по экономическим вопросам

Фото: kremlin.ru

Экономика: кто кого разорвал в клочья?

Владимир Путин отметил, что экономическая ситуация в России развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. Президент опирается на статистику, согласно которой за девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе в августе и сентябре он прибавил по 5,2%.

Тем самым российский лидер в очередной раз «спустил с небес на землю» западный истеблишмент, который с начала СВО как мантру повторял тезис, что в результате санкций «экономика России будет разорвана в клочья».

Но экономика России растет вопреки всему, а у США этот процесс замедляется. По прогнозу Федеральной резервной системы, в 2024 году ВВП США вырастет на 1,2%, а по итогам 2023 года ожидается рост на 2,1%. Замедлению экономического роста в США способствует разгулявшаяся инфляция, высокие цены на энергоносители и выросший дефицит бюджета (особенно в части военных расходов).

В Европе еще хуже. Еврокомиссия ожидает рост ВВП в 2023 почти в нулевой зоне – 0,8%. А в 2024 году в Европе ожидается рост всего лишь на 1,3%. Ну и кто кого разорвал в клочья?

При этом, в России качество экономического роста высокое – более быстрыми темпами растут обрабатывающие индустрии, отрасли реального сектора, не связанные с добычей природных ресурсов. Особо отмечается заметный рост в секторах с добавленной стоимостью – это производство машин, техники, оборудования. Путин проиллюстрировал это качество экономического роста следующей статистикой.

За январь – сентябрь текущего года промышленное производство увеличилось на 3,3%, а обрабатывающая промышленность выросла аж на 7,1%. В лидерах – выпуск компьютеров и электронных изделий (34,5%), электрического оборудования (22,2%), мебели (21,7%).

«То есть, всё это показывает, что мы набрали хороший темп», – резюмировал Путин.

На совещании Путин призвал Правительство РФ и Центробанк следить за уровнем инфляции в стране Фото: cbr.ru

Следите за инфляцией

На совещании Путин призвал Правительство РФ и Центробанк следить за уровнем инфляции в стране. Глава государства потребовал от Кабмина внимательно отслеживать динамику цен на социально значимые продукты.

Интересно, что Президент России отдельно остановился на проблеме выросшего в последнее время валютного курса, что привело к росту инфляции за счет увеличения стоимости импортных товаров и услуг.

«Вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки. Мы знаем, много вопросов было на этот счет, сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет. Сыграл. Ведется мониторинг и анализ деятельности по отдельным компаниям и банкам. Также принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики. Учитываются все объективные факторы, включая внешние», – заверил Путин.

Как следствие – после введения с 16 октября указа о продаже валютной выручки, курс доллара снизился с 97 до нынешних 93 рублей за доллар. В моменте курс падал до отметки в 92 рубля. Снижение продолжается.

Глава государства потребовал от Кабмина внимательно отслеживать динамику цен на социально значимые продукты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Санкции как средство размножения клопов

Бодрый и оптимистичный тон совещания Владимир Путин дополнительно украсил искрометной сатирой. Он отреагировал на готовящийся в отношении России 12-й пакет санкций Евросоюза.

«Предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше: меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», — сказал Путин.

Здесь глава государства саркастически указал на антисанитарную обстановку в Париже и других городах Евросоюза, где в небывалых количествах расплодились постельные клопы и крысы. В том же Париже крысы совершенно спокойно разгуливают на самых центральных улицах. А клопы размножились настолько, что люди боятся даже присесть на сидения в общественном транспорте, не говоря уже о том, что происходит в гостиничном секторе.

Экономика России растет вопреки всему Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Европа скатывается в средневековье?

Крысы и клопы – это признак средневековья, в которое погружается экономика Европы. Там уже совсем плохо с элементарным финансированием муниципалитетов, раз не могут наладить санитарию.

Иностранцы сами запутались в санкциях против России. Само количество санкций уже исчисляется десятками тысяч. Но при этом они наказывают себя сами. На ограничения в торговле Россия отвечает расширением торговли с дружественными странами и параллельным импортом. Уход западных компаний с нашего рынка вызвал процессы импортозамещения (классический пример — Макдоналдс). Они дали местным и компаниям из дружественных стран места на внутреннем российском рынке.

А США и Европе все эти абсурдные санкции принесли только замедление экономического роста и проблемы с финансами. И постельных клопов. И про западную экономику можно сказать как про унтер-офицерскую вдову: «Она сама себя высекла!»

Фото на анонсе: kremlin.ru