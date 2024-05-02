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Великобритания позволила Украине наносить своим оружием удары по России
Лондон полагает, что Киев имеет право атаковать российские территории при помощи британского оружия. С таким заявлением в ходе визита на Украину выступил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон. Об этом сообщает Reuters.
«Украина имеет такое право», — сообщил министр.
Это не первое заявление британских властей по поводу использования поставляемого Украине оружия для ударов по России. К примеру, начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин поделился мнением, что Украина увеличит частоту своих атак на РФ. Для этого в том числе будут использоваться американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Ранее в Минобороны России объявили об уничтожении шести ракет ATACMS за одни сутки.
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