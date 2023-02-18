Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Великобритания планирует первой передать Украине дальнобойное оружие
Великобритания намерена стать первой страной, которая поставит Украине вооружение дальнего радиуса действия. Об этом говорится в заявлении Премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, опубликованном на сайте Правительства.
«Великобритания будет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия», — цитирует его RT.
По данным Сунака, с 2022 года Лондон передал Киеву военную помощь на 2,3 млрд евро. В 2023 году Британия планирует выделить на эти цели такую же либо большую сумму.
Напомним, что ранее в Британии «с болью признали», что у многих стран НАТО не оказалось исправных танков для поставок на Украину.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»