Великобритания планирует первой передать Украине дальнобойное оружие

Великобритания намерена стать первой страной, которая поставит Украине вооружение дальнего радиуса действия. Об этом говорится в заявлении Премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, опубликованном на сайте Правительства.

«Великобритания будет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия», — цитирует его RT.

По данным Сунака, с 2022 года Лондон передал Киеву военную помощь на 2,3 млрд евро. В 2023 году Британия планирует выделить на эти цели такую же либо большую сумму.

Напомним, что ранее в Британии «с болью признали», что у многих стран НАТО не оказалось исправных танков для поставок на Украину.