Минобороны Британии: Многие страны «с болью осознали», что у них нет танков для Украины

После решения по поставкам западных танков на Украину многие страны выяснили, что у них нет исправных машин для отправки. Об этом заявил Spiegel глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

«Политическое решение есть. Но многие страны обнаруживают, что их армии не имеют исправных танков, которые они могут поставить. Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не исправны или не отремонтированы для доставки на Украину», — приводит его слова РИА Новости.

Таким образом страны НАТО «с болью осознали», что их армии на протяжении последних 30 лет были истощены.

«Есть цифры, сколько у каждой страны есть танков. Но есть реальность, которая говорит нам, что слишком немногие из них исправны», — посетовал Уоллес.

В заключение он отметил, что танки «не волшебное зелье», которое кардинально изменит обстановку на Украине.