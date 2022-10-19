Великобритания пригрозила санкциями за передачу России беспилотников
Власти Великобритании могут ввести санкции за передачу России беспилотников, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли. По его словам, такие меры позволят убедиться, что продавать дроны России никто не будет и «перекрыть поставки военных товаров» в РФ.
«Мы рассматриваем возможность введения санкций, чтобы убедиться, что люди, продающие России… эти беспилотники, лишены возможности делать это», – подчеркнул он (цитата по РИА Новости).
Ранее МИД Польши отметил, что Евросоюз выяснит, применяет ли Россия иранские ударные дроны на Украине. При этом в Иране эту информацию опровергли.
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ранее переадресовал все вопросы о покупках иранского вооружения Министерству обороны России. По его словам, российский лидер Владимир Путин не обсуждал с Президентом Ирана такие поставки.