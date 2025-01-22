«Великий градостроитель»: Толовенкова о скончавшемся Александре Дембиче

Великий градостроитель и щедрый на знания профессор, который всегда был «за» своих студентов. Именно таким запомнила заслуженного архитектора РТ Александра Дембича его ученица, эксперт-градостроитель Дарья Толовенкова.

«Он меня ввел в мир преподавательской деятельности. Это, конечно, был великий градостроитель, тонкий, чувствительный и очень фундаментальный. Человек, который теорию знал на зубок, мог из рукава вытащить любую методику по исследованию любой территории», – сказала Толовенкова «Татар-информу».

Эксперт-градостроитель сказала, что профессор очень верил в своих студентов, защищал их, охотно делился с ними своими знаниями.

Дембич работал завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ. Сегодня стало известно, что Александр Алексеевич скончался в возрасте 74 лет.