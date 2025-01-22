Заслуженный архитектор РТ Дембич умер в возрасте 74 лет

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Заслуженный архитектор Татарстана, директор архитектурного бюро «Артпроект» Александр Дембич умер в возрасте 74 лет. Об его смерти сообщила помощник Раиса РТ Олеся Балтусова в телеграм-канале «Наследие городов».

«Лучший, умнейший, внимательный к человеку и городу... Должны были встретиться на днях и отправить диссертацию оппонентам. Только что разговаривали…Как так?.. На 75 лет готовили ему звание заслуженного архитектора РФ. Как же так, как же, дорогое мироздание, так? Мы ещё столько всего планировали», - говорится в сообщении.

В посте отметили, что Дембич был большим человеком и масштабной личностью. Он написал профстандарт «градостроитель», смог довести до утверждения генплан Челнов.

«Он столько всего спроектировал!.. Он никогда не сдавался. Он был очень одинок и всегда говорил о себе, что он счастливый. Он очень любил свою семью, которая жила от него далеко. И нас, своих учеников», - отмечают в телеграм-канале «Наследие городов».

В 1985-м Александр Алексеевич Дембич работал деканом архитектурного факультета КИСИ (КГАСУ). С 1990-го руководил кафедрой «Градостроительство и планировка сельских населённых мест», которую открыли по его инициативе. Также заслуженный архитектор РТ и профессор КГАСУ был одним из разработчиков концепции градостроительного развития Казани.