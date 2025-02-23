Велика спекулятивная составляющая. В Госдуме предложили проверить цены на жилье

Цены на жилую недвижимость, в частности на новостройки, надо взять под госконтроль, считает лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Так, он предложил проверять ценообразование, затраты и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается, например, в сфере ЖКХ, пишет РИА «Новости».

По его мнению, цены на квартиры поражают не только в Москве, однако в данной ситуации очень велика спекулятивная составляющая.

Он подчеркнул, что в России озабочены повышением рождаемости, но нужно понимать, что «детей не рожают в студиях площадью чуть больше собачьей конуры». Для семьи нужна «двушка» или «трешка», считает Миронов.

Парламентарий полагает, что государству надо дополнительно поддержать застройщиков.