Названа доля квартир в Казани стоимостью до 3 млн рублей

В Казани доля квартир, которые стоят до 3 млн рублей, составляет всего 3%. В целом же в крупных российских городах этот показатель не более 4%, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Отмечается, что данный вывод аналитики сделали на основе анализа 100 тыс. объявлений о продаже квартир на «вторичке» в России. По итогам исследования, больше всего объектов до 3 млн рублей нашли в Волгограде (11,1%), Челябинске (10,4%) и Перми (10,1%). В топ-5 рейтинга также попали Воронеж (9,1%) и Красноярск (8,9%). За ними следуют Екатеринбург (3,3%) и Ростов-на-Дону (3,2%). На восьмом месте – Казань (3%), а замыкают «десятку» Самара (8,5%) и Омск (7,4%).

В Уфе жилья в пределах упомянутой суммы около 5,2%, в Новосибирске и Краснодаре – 2,5%. Меньше всего таких объектов нашли в Санкт-Петербурге и Москве (в обоих городах по 0,1%).

Как отметили эксперты, как правило, за такие деньги продают малогабаритное жилье, пансионаты, комнаты в общежитиях, апартаменты, квартиры на окраинах крупных городов, а также в аварийных домах. Конкретно в Казани, так же как в Питере или Москве, до 3 млн можно купить или микростудии, или объекты, не имеющие статуса жилого помещения площадью 8–12 кв. м, добавили аналитики.