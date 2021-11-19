Вековой юбилей отметила участница Великой Отечественной войны из Набережных Челнов

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Участница Великой Отечественной войны Александра Кравченко отметила 100-летний юбилей. От имени Президента РФ Владимира Путина и мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева именинница получила поздравительные адреса и подарки.

Александра Кравченко родилась в Елабуге, закончила среднюю Елабужскую школу. Свою трудовую деятельность начала в Госбанке операционистом расчетного отдела.

В 1942 году была призвана на фронт. Служила зенитчицей в зенитной части женского батальона. Воевала на фронтах в Белоруссии, Украины, далее была мобилизована по ранению.

После войны Александра Кравченко работала в Пермской области в экспедиции, где встретила своего будущего супруга Григория Ефимовича. В 1970 году всей семьей приехали на Комсомольскую стройку.

До выхода на заслуженный отдых Александра Георгиевна работала продавцом в магазине «Ткани». Вместе с мужем вырастили сына, воспитывает двух внуков и четырех правнуков.

Ветеран награждена медалью «За Отвагу», орденом «Великой Отечественной войны», а также юбилейными медалями.

«В трех районах города — Центральном, Автозаводском и Комсомольском — проживают 16 долгожителей — тех, кому больше ста лет», — рассказали ИА «Татар-информ» в Управлении информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Труженице тыла из Зеленодольского района Татарстана Насиме Гараевой исполнилось 100 лет, о чем сообщало агентство.