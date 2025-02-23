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Общество 23 февраля 2025 11:18

Век мужества: челнинский ветеран отметил 100-летие в День защитника Отечества

Век мужества: челнинский ветеран отметил 100-летие в День защитника Отечества

Сегодня свой 100-летний юбилей отмечает фронтовик, почетный шахтер СССР Мухтасим Фарукшин. В этот знаменательный день его семья собралась со всех уголков России, чтобы поздравить любимого отца, дедушку и прадедушку не только с днем рождения, но и с Днем защитника Отечества.

Родившийся в 1925 году в селе Азнакаевского района Мухтасим Фарукшин в 1943 году ушел на фронт, где сражался за освобождение Прибалтики и участвовал в героической битве за Сталинград. Его стойкость, сила духа и преданность Родине стали примером для будущих поколений.

После войны Мухтасим Фарукшин посвятил свою жизнь шахтерскому труду. Его бригада стала лучшей в Кемеровской области, за что фронтовика наградили в Кремле.

Поздравить ветерана приехал мэр города Наиль Магдеев.

«Воспитать достойных детей, внуков и правнуков – это великое дело! На долю поколения победителей выпали тяжелейшие испытания, но они справились, потому что любили жизнь и свою Родину. И все тяготы они перенесли с честью и достоинством!» – сказал градоначальник.

К поздравлениям присоединились депутат Городского Совета Алексей Горшков и представители администрации. Ветерану вручили памятные подарки, а местная кондитерская приготовила для него праздничный торт.
Сегодня, в вековой юбилей, имя этого человека остается символом мужества, преданности и силы духа.

В этом году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2025-й в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

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#День защитника Отечества
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