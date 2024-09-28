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Ведутся переговоры по запуску авиасообщения между Казанью и Бахрейном
Сегодня в Казань прилетел первый авиарейс из Шанхая, следующая цель — связать Татарстан прямым авиасообщением с Бахрейном. Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный директор аэропорта «Казань» Сергей Романцов.
«Мы еще работаем над созданием рейса в Бахрейн, идут переговоры. Есть некоторые нюансы, которые сейчас решаем. И дальше можно будет двигаться на Ближний Восток, это в наших силах», — отметил собеседник агентства.
Сроки реализации этих планов Романцов конкретизировать не стал, но пояснил, что на разработку и запуск рейса Шанхай — Казань ушло около полутора лет.
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