news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 28 сентября 2024 18:47

Ведутся переговоры по запуску авиасообщения между Казанью и Бахрейном

Скопировать ссылку
Ведутся переговоры по запуску авиасообщения между Казанью и Бахрейном
Сергей Романцов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казань прилетел первый авиарейс из Шанхая, следующая цель — связать Татарстан прямым авиасообщением с Бахрейном. Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный директор аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

«Мы еще работаем над созданием рейса в Бахрейн, идут переговоры. Есть некоторые нюансы, которые сейчас решаем. И дальше можно будет двигаться на Ближний Восток, это в наших силах», — отметил собеседник агентства.

Сроки реализации этих планов Романцов конкретизировать не стал, но пояснил, что на разработку и запуск рейса Шанхай — Казань ушло около полутора лет.

#аэропорт Казань #бахрейн-россия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100