Ведутся переговоры по запуску авиасообщения между Казанью и Бахрейном

Сергей Романцов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казань прилетел первый авиарейс из Шанхая, следующая цель — связать Татарстан прямым авиасообщением с Бахрейном. Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный директор аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

«Мы еще работаем над созданием рейса в Бахрейн, идут переговоры. Есть некоторые нюансы, которые сейчас решаем. И дальше можно будет двигаться на Ближний Восток, это в наших силах», — отметил собеседник агентства.

Сроки реализации этих планов Романцов конкретизировать не стал, но пояснил, что на разработку и запуск рейса Шанхай — Казань ушло около полутора лет.