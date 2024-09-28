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Общество 28 сентября 2024 18:18

На первом рейсе из Шанхая в Казань прилетели более 250 человек

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В Казань прилетел первый авиарейс из Шанхая с более чем 250 пассажирами на борту. Их торжественно встретили в аэропорту столицы Татарстана национальными песнями, танцами и чак-чаком. Буквально через полчаса началась регистрация на обратный рейс в Китай, который отправляется в 20.00.

«Открытие прямого рейса между Казанью и Шанхаем имеет очень важное значение с точки зрения обменов между провинциями Китая и регионами России. К тому же это следует из договоренностей между главами наших государств по расширению сотрудничества. Думаю, такой рейс поспособствует развитию культурных обменов и бизнес-сотрудничества, причем не только с Татарстаном, но и с другими регионами ПФО», — отметил Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

Торжественную церемонию по случаю открытия рейса провели уже в самом здании аэропорта. Почетные гости перерезали символическую ленту и разделили на кусочки праздничный торт, на котором были изображены достопримечательности Казани и Шанхая.

«Сегодня стартовал новый этап развития туристической сферы между Татарстаном и Китаем. Тысячи жителей нашей республики смогут посмотреть Китай, а гости из Поднебесной увидеть красоты нашего региона. Казань становится въездными воротами для китайских туристов во все Поволжье», подчеркнул председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Спрос на полеты по новому направлению довольно высок в обе стороны. Если в Казань прилетел 251 человек, то на обратный рейс продано 262 билета при общей вместимости в 264 места. Рейс Шанхай — Казань — Шанхай будет летать три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу.

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#татарстан и китай #аэропорт Казань
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