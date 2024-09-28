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На первом рейсе из Шанхая в Казань прилетели более 250 человек
В Казань прилетел первый авиарейс из Шанхая с более чем 250 пассажирами на борту. Их торжественно встретили в аэропорту столицы Татарстана национальными песнями, танцами и чак-чаком. Буквально через полчаса началась регистрация на обратный рейс в Китай, который отправляется в 20.00.
«Открытие прямого рейса между Казанью и Шанхаем имеет очень важное значение с точки зрения обменов между провинциями Китая и регионами России. К тому же это следует из договоренностей между главами наших государств по расширению сотрудничества. Думаю, такой рейс поспособствует развитию культурных обменов и бизнес-сотрудничества, причем не только с Татарстаном, но и с другими регионами ПФО», — отметил Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.
Торжественную церемонию по случаю открытия рейса провели уже в самом здании аэропорта. Почетные гости перерезали символическую ленту и разделили на кусочки праздничный торт, на котором были изображены достопримечательности Казани и Шанхая.
«Сегодня стартовал новый этап развития туристической сферы между Татарстаном и Китаем. Тысячи жителей нашей республики смогут посмотреть Китай, а гости из Поднебесной — увидеть красоты нашего региона. Казань становится въездными воротами для китайских туристов во все Поволжье», — подчеркнул председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
Спрос на полеты по новому направлению довольно высок в обе стороны. Если в Казань прилетел 251 человек, то на обратный рейс продано 262 билета при общей вместимости в 264 места. Рейс Шанхай — Казань — Шанхай будет летать три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу.
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