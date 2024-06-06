Ведущую к Голубым озерам автодорогу планируют расширить

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Ведущую к природному заказнику «Голубые озера» через лес от жилмассива Кадышево автодорогу планируют расширить и создать вдоль нее тротуар. Об этом «Татар-информу» рассказали в Институте развития городов РТ.

Постановление о подготовке проекта планировки и межевания территории опубликовано в очередном выпуске электронного Сборника документов и правовых актов муниципального образования Казани.

«Разрешить осуществить подготовку проекта планировки и межевания территории линейного объекта „Автомобильная дорога от ж. м. Кадышево до природного заказника „Голубые озера“», — сказано в тексте постановления.

Фото: скриншот документа

Проект предписано подготовить в срок до 27 октября 2025 года.

Ранее стало известно, что дорога к Голубым озерам со стороны трассы М7 «Волга» стала пешеходной — по ней к особо охраняемой природной территории регионального значения можно пройти лишь пешком или проехать на велосипеде.