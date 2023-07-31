news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 31 июля 2023 16:42

Ведущие актеры прочитают стихи под живую музыку с балкона мэрии Казани

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В преддверии Дня города и Республики Татарстан в столице РТ пройдет музыкально-театрализованный перформанс «Голоса Казани — Казан тавышлары». Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила замруководителя горисполкома Гузель Сагитова.

«Представление в формате стихов на балконе пройдет 26 августа. Местом проведения традиционно станет улица Кремлёвская, а именно здание мэрии города. На его стенах оживут яркие картины, а с балконов здания в исполнении ведущих актёров казанских театров прозвучат стихи татарских и русских поэтов в сопровождении живой музыки», — подчеркнула спикер.

В этот же день в городе развернется фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» — «Сенной базар».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанских парках на предстоящий месяц обновилась афиша «Культурной среды».

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное