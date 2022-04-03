Ведущая Елена Малышева опровергла слухи о своем переезде в США

Ведущая программы «Жить Здорово» Елена Малышева находится в Москве и закрывать программу на Первом канале не планирует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее заявление.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что телеведущая уехала на постоянное место жительства в Соединенные Штаты, а ее телешоу закрыто.

«Ничего не закрыто. Я в Москве», — заверила Малышева, комментируя недавние слухи.

Пресс-служба Первого канала в свою очередь рассказала, что программа «Жить Здорово», как и многие другие развлекательные передачи, не выходит из-за того, что график вещания оказался пересмотрен с учетом особого внимания к текущим общественно-политическим событиям.

После того, как 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины, федеральные телеканалы почти полностью исключили развлекательный контент, оставив только новостные и политические программы.

При этом Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.