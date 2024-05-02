«Ведомости»: В российских сервисных центрах Apple закончились оригинальные детали

В авторизованных сервисных центрах (АСЦ) корпорации Apple в России закончились оригинальные комплектующие для смартфонов iPhone и ноутбуков Macbook. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на независимого аналитика Сергея Вильянова и источник в одном из центров.

Авторизованные сервисные центры Apple продолжают работать в России, но их точное количество и статус неизвестны. В Москве, по данным сайта корпорации, имеется шесть АСЦ.

Сотрудник одного из центров рассказал изданию, что оригинальных комплектующих для гаджетов Apple нет по всей России. IPhone 14 и 15 вовсе не обслуживаются в РФ, а оригинальные детали для предыдущих поколений смартфонов прекратили поставлять в декабре прошлого, 2023 года. До последнего времени АСЦ использовали остатки комплектующих, имевшиеся на складах компании, пояснил он.

Остановка поставок от корпорации вызвана тем, что двухгодичные гарантии на устройства, приобретенные до начала специальной военной операции в феврале 2022 года, подошли к концу. Сейчас ряд центров применяет для ремонта гаджетов китайские детали или элементы старых устройств.

Ранее «Татар-информ» писал, почему и когда Apple может отключить айфоны в России.