«За 15 минут до ядерного удара»: почему и когда Apple может отключить айфоны в России

На днях в Сети завирусилось сообщение, что дорогостоящие смартфоны iPhone могут превратиться в неработающие «кирпичи»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 13 млн айфонов на руках россиян могут стать бесполезными кирпичами

Зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин посеял панику среди обладателей техники Apple, да и Android-устройств. Вышло интервью, в котором парламентарий рассказал, в каком случае даже ультрасовременные и дорогие гаджеты могут стать бесполезными кирпичами.

«В случае, если военный конфликт перейдет на совершенно иную стадию и ставки будут повышены до предела. Я говорю про что-то, которое некоторые эксперты называют третьей мировой войной. Тогда я вполне допускаю, что компания Apple отключит все iPhone в РФ, а Google отключит неперепрошитые телефоны на “Андроиде”», — сказал Горелкин.

Депутат Госдумы отметил, что не владеет никакой информацией, которая могла бы составить военную тайну, а просто рассуждает как эксперт. Тем не менее владельцы смартфонов от Apple и гаджетов на «Андроиде» напряглись, а информация разлетелась по СМИ.

К слову, по сведениям «Ведомостей», на руках у россиян находится 13 млн iPhone, но больше гаджетов на оперативке Android. Например, только более 30 млн от бренда Samsung.

Apple вполне могут заблокировать учетные записи iCloud, а пользователь станет обладателем устройства без возможности доступа к своим данным Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему Apple нужен веский повод, чтобы заблокировать российские айфоны?

Насколько же реально дистанционно заблокировать миллионы айфонов россиян? Опрошенные «Татар-информом» эксперты сошлись во мнении, что такое можно организовать.

«Возможности технически заблокировать устройство что у Apple, что у компании Google есть. Могут заблокировать не само устройство, а учетные записи. То есть Apple вполне могут заблокировать учетные записи iCloud, а пользователь станет обладателем устройства без возможности доступа к своим данным, которые останутся в „облаке“», — сообщил «Татар-информу» заместитель директора IT-парка по IT-инфраструктуре Рифнур Камалов.

Ведущий аналитик, главный редактор Mobile-review.com Эльдар Муртазин также считает, что технически заблокировать все айфоны россиян реально.

«Физически — да, возможно. Но отключение телефонов, Windows, компьютеров произойдет только в один момент — за 15 минут до нанесения ядерного удара по России. Все другие сценарии просто не рассматриваются, потому что слишком много проблем в международном праве», — сказал Муртазин «Татар-информу».

Блокировка смартфонов — это все выдумки, подчеркнул эксперт. Несмотря на технические возможности, с точки зрения юриспруденции это слишком сложно, практически нереально.

«На сегодняшний день даже изъять, своровать золотовалютные резервы, которые арестованы на Западе, Запад не может. Слишком много проблем. Так вот, со смартфонами и компьютерами проблем еще больше, поэтому это невозможная ситуация на сегодняшний день», — заявил Муртазин.

Роскачество также сообщило «РИА Новостям», что техническая возможность есть. При этом глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко считает, что блокировка гаджетов означает для Apple и Google серьезные репутационные издержки.

«На сегодняшний день даже изъять, своровать золотовалютные резервы Запад не может. Со смартфонами и компьютерами проблем еще больше, поэтому это невозможная ситуация на сегодняшний день» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что ужасного несет за собой блокировка смартфонов?

Чем грозит блокировка гаджетов западными компаниями Apple и Google для обычных пользователей? Помимо того что ваш гаджет просто перестанет работать, велика вероятность потерять гигабайты персональных файлов, включая фото и видео.

«В случае если такая блокировка произойдет, то риск потери данных имеется, как и риск получить неработающее устройство. У Android все то же самое, что у iPhone, разве что получится извлечь данные из облака. Но приятного мало», — сообщил Камалов из IT-парка.

Специалист дал совет, как сохранить свои файлы со смартфонов, чтобы не остаться у разбитого корыта в случае блокировки.

«В первую очередь, если такие новости появляются, следует сделать бэкап своих данных на всякий случай. Если есть синхронизации с iCloud и фотографии там сохраняются, то нужно выгрузить на локальное хранилище: ноутбук, компьютер, внешний жесткий диск. Так можно избежать риска утери этих данных», — сказал Камалов.

От блокировки самого устройства вряд ли что-то поможет. Если только не отключиться от мобильной сети, от Wi-Fi, чтобы устройство не имело доступа в интернет. Тогда заблокировать его не смогут, констатировал эксперт.

Кстати, сам депутат Госдумы Горелкин, который поднял эту тему, снова высказался, но уже в личном телеграм-канале. По его мнению, в условиях третьей мировой войны вряд ли кого-то, включая Apple, будут волновать вопросы репутации.

«Да и решения в этом случае будут принимать не компании, а главнокомандующие. Не хочу никого пугать (и очень надеюсь, что человечество избежит глобального конфликта), но вопрос технологической зависимости России от американских корпораций в части гаджетов действительно очень серьезный. Нам нужны свои аппаратные решения – современные и конкурентоспособные, но свежих новостей о российских смартфонах что-то давно не было», — заключил Горелкин.

Подытожим: пока у россиян нет альтернативы, как сменить удобные iPhone и гаджеты на «Андроиде» на что-то отечественное, есть вероятность, хоть и мизерная, остаться с «кирпичом» в руках. Поэтому желательно копировать данные с устройств на внешние носители, чтобы не потерять доступ к фото, видео и другим личным файлам.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»