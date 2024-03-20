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«За 15 минут до ядерного удара»: почему и когда Apple может отключить айфоны в России
На днях в Сети завирусилось сообщение, что дорогостоящие смартфоны iPhone могут превратиться в неработающие «кирпичи», а владельцы не в силах будут этому помешать. Зачем может потребоваться блокировка «яблочных» устройств, при чем тут ядерная война и как сохранить гигабайты личных фото и видео — в материале «Татар-информа».
Более 13 млн айфонов на руках россиян могут стать бесполезными кирпичами
Зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин посеял панику среди обладателей техники Apple, да и Android-устройств. Вышло интервью, в котором парламентарий рассказал, в каком случае даже ультрасовременные и дорогие гаджеты могут стать бесполезными кирпичами.
«В случае, если военный конфликт перейдет на совершенно иную стадию и ставки будут повышены до предела. Я говорю про что-то, которое некоторые эксперты называют третьей мировой войной. Тогда я вполне допускаю, что компания Apple отключит все iPhone в РФ, а Google отключит неперепрошитые телефоны на “Андроиде”», — сказал Горелкин.
Депутат Госдумы отметил, что не владеет никакой информацией, которая могла бы составить военную тайну, а просто рассуждает как эксперт. Тем не менее владельцы смартфонов от Apple и гаджетов на «Андроиде» напряглись, а информация разлетелась по СМИ.
К слову, по сведениям «Ведомостей», на руках у россиян находится 13 млн iPhone, но больше гаджетов на оперативке Android. Например, только более 30 млн от бренда Samsung.
Почему Apple нужен веский повод, чтобы заблокировать российские айфоны?
Насколько же реально дистанционно заблокировать миллионы айфонов россиян? Опрошенные «Татар-информом» эксперты сошлись во мнении, что такое можно организовать.
«Возможности технически заблокировать устройство что у Apple, что у компании Google есть. Могут заблокировать не само устройство, а учетные записи. То есть Apple вполне могут заблокировать учетные записи iCloud, а пользователь станет обладателем устройства без возможности доступа к своим данным, которые останутся в „облаке“», — сообщил «Татар-информу» заместитель директора IT-парка по IT-инфраструктуре Рифнур Камалов.
Ведущий аналитик, главный редактор Mobile-review.com Эльдар Муртазин также считает, что технически заблокировать все айфоны россиян реально.
«Физически — да, возможно. Но отключение телефонов, Windows, компьютеров произойдет только в один момент — за 15 минут до нанесения ядерного удара по России. Все другие сценарии просто не рассматриваются, потому что слишком много проблем в международном праве», — сказал Муртазин «Татар-информу».
Блокировка смартфонов — это все выдумки, подчеркнул эксперт. Несмотря на технические возможности, с точки зрения юриспруденции это слишком сложно, практически нереально.
«На сегодняшний день даже изъять, своровать золотовалютные резервы, которые арестованы на Западе, Запад не может. Слишком много проблем. Так вот, со смартфонами и компьютерами проблем еще больше, поэтому это невозможная ситуация на сегодняшний день», — заявил Муртазин.
Роскачество также сообщило «РИА Новостям», что техническая возможность есть. При этом глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко считает, что блокировка гаджетов означает для Apple и Google серьезные репутационные издержки.
Что ужасного несет за собой блокировка смартфонов?
Чем грозит блокировка гаджетов западными компаниями Apple и Google для обычных пользователей? Помимо того что ваш гаджет просто перестанет работать, велика вероятность потерять гигабайты персональных файлов, включая фото и видео.
«В случае если такая блокировка произойдет, то риск потери данных имеется, как и риск получить неработающее устройство. У Android все то же самое, что у iPhone, разве что получится извлечь данные из облака. Но приятного мало», — сообщил Камалов из IT-парка.
Специалист дал совет, как сохранить свои файлы со смартфонов, чтобы не остаться у разбитого корыта в случае блокировки.
«В первую очередь, если такие новости появляются, следует сделать бэкап своих данных на всякий случай. Если есть синхронизации с iCloud и фотографии там сохраняются, то нужно выгрузить на локальное хранилище: ноутбук, компьютер, внешний жесткий диск. Так можно избежать риска утери этих данных», — сказал Камалов.
От блокировки самого устройства вряд ли что-то поможет. Если только не отключиться от мобильной сети, от Wi-Fi, чтобы устройство не имело доступа в интернет. Тогда заблокировать его не смогут, констатировал эксперт.
Кстати, сам депутат Госдумы Горелкин, который поднял эту тему, снова высказался, но уже в личном телеграм-канале. По его мнению, в условиях третьей мировой войны вряд ли кого-то, включая Apple, будут волновать вопросы репутации.
«Да и решения в этом случае будут принимать не компании, а главнокомандующие. Не хочу никого пугать (и очень надеюсь, что человечество избежит глобального конфликта), но вопрос технологической зависимости России от американских корпораций в части гаджетов действительно очень серьезный. Нам нужны свои аппаратные решения – современные и конкурентоспособные, но свежих новостей о российских смартфонах что-то давно не было», — заключил Горелкин.
Подытожим: пока у россиян нет альтернативы, как сменить удобные iPhone и гаджеты на «Андроиде» на что-то отечественное, есть вероятность, хоть и мизерная, остаться с «кирпичом» в руках. Поэтому желательно копировать данные с устройств на внешние носители, чтобы не потерять доступ к фото, видео и другим личным файлам.
Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»
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