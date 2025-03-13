«Ведомости»: В России могут сменить руководителей семи регионов

В России может произойти несколько перестановок среди руководителей регионов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к Администрации Президента РФ.

При этом, по словам двоих собеседников издания, отставки могут затронуть и субъекты Федерации, где в этом году нет плановых выборов. В общей сложности речь идет о главах семи регионов.

К данному моменту Президент России Владимир Путин встретился с восемью из 13 руководителей регионов, в которых осенью текущего года пройдут выборы глав. Еще не было встреч с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым, губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым и главой Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным.

Некоторые из собеседников издания не исключают, что главы Ленинградской и Костромской областей Дрозденко и Ситников могут покинуть свои посты, другие не согласны с этим. Один из источников утверждает, что Николаев может уйти в отставку с поста руководителя Чувашии.

Кроме того, обсуждается возможная отставка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, переизбранного в 2023 году. По данным источников, он может быть переведен на федеральный пост.

Помимо этого, по информации еще трех собеседников «Ведомостей», может быть отправлен в отставку руководитель Республики Карелия Артур Парфенчиков.