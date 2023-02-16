Ведомости: «Ростех» заключил контракты на поставку лизинговым компаниям 149 самолетов

«Ростех» заключил контракты на поставку государственным лизинговым компаниям 149 самолетов и вертолетов на сумму 219 млрд рублей. О заключении договоров сегодня должен объявить премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с паспортами инвестиционных проектов по этой технике.

По данным издания, твердый контракт заключен на поставку входящей в структуру «Ростеха» Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) 63 самолетов лизинговой компании «Авиакапитал-сервис» (также входит в «Ростех»). ОАК должна поставить 34 SSJ-New, 18 МС-21 и 11 Ту-214 на сумму 175,4 млрд рублей. Предположительно, эти самолеты будут предоставлены в лизинг «Аэрофлоту».

Помимо этого, заключен контракт на 44,5 млрд рублей поставку холдингом «Вертолеты России» (входит в «Ростех») 86 вертолетов Ми-8 Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

При этом отмечается, что ОАК и ГТЛК пока не заключили твердый контракт на поставку 8 SSJ-New, 10 легких самолетов «Байкал», а также 21 вертолета для дальневосточной авиакомпании «Аврора». О том, что этот инвестпроект согласован в Правительстве сообщалось в начале февраля.

В январе Президент России Владимир Путин раскритиковал главу Минпромторга Дениса Мантурова за проволочки с оформлением заказов на производство воздушных судов на предприятиях и потребовал от него завершить эту работу в течение месяца. Установленный в жесткой форме срок на выполнения поручения истек накануне.