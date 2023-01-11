Путин раскритиковал Минпромторг за проволочки с заказами на воздушные суда

Минпромторг тратит слишком много времени на обеспечение авиазаводов заказами на воздушные суда, в том числе военные. Эту работу необходимо завершать в течение месяца, заявил на совещании с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин.

«Я вас прошу — в течение месяца должно быть все сделано. О чем мы говорим? Не понимаем, в каких условиях мы живем?» — подчеркнул он.

Доклад об этой работе Президенту предоставил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Путин отметил, что для предприятий важна оперативность, так как им необходимо оценить потребность в рабочей силе, производственных мощностях, необходимых для выполнения заказа. Он поручил Мантурову обсудить с Минобороны потребность в военных судах.

«Вот эти 2 700 воздушных судов, включая вертолеты. Нужно отработать вместе с Минобороны, чтобы было четко понятно и ясно, сколько закажет военное ведомство, а сколько будет гражданских судов», — объяснил глава государства.