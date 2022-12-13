«Ведомости»: Россия определилась, кому перестанет продавать нефть и по каким причинам

Российские власти определились с ответными мерами на введение потолка цен на нефть. Куда и по каким причинам прекратятся поставки, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с проектом соответствующего указа Президента России.

В документ включен пункт о запрете на поставки в страны, присоединившиеся к ограничениям. Так, не будут приниматься контракты, где получателем нефти станет страна, принявшая потолок, а также если ограничение станет одним из условий документа либо «устанавливаются референтные цены, равные потолку».

Помимо этого, в проекте указан пункт, который позволит обходить любые запреты на проведение сделок. Он будет действовать при наличии соответствующего разрешения Правительства России.

Под запрет попадут отношения, которые возникнут с момента публикации указа. То есть контракты, заключенные до 5 декабря (ввода потолка цен), под него не попадут.

По словам источника, близкого к Кабмину, документ еще финализируется в администрации Президента.

Ранее Президент РФ Владимир Путин отметил, что россиянам не стоит «беспокоиться за бюджет страны» – введение потолка цен мало повлияет на доходы государства.