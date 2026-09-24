«Ведет себя как папуас»: Милонов осудил Тимати за покупку Bugatti

Фото: сайт партии «Единая Россия»

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко отреагировал на покупку рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати) автомобиля Bugatti за полмиллиарда рублей в то время, как против России введены санкции, и наша страна проводит специальную военную операцию.

Ранее стало известно, что музыкант заплатил 244 млн рублей утилизационного сбора за ввезенный в Россию гиперкар Bugatti W16 Mistral.

«Я считаю, что этот поступок глубоко безнравственный в нынешней ситуации. Я не хочу его так называть, но он ведет себя как папуас, который охотится за золотым кольцом в нос», – сказал Милонов в беседе с «Газетой.ру».

Также парламентарий отметил, что «будет прикольно», если приобретенное рэпером элитное авто в скором времени сломается.

«И все, понты будут стоять в гараже и гнить», – добавил политик.