Тимати заплатил 244 млн рублей утильсбора за Bugatti W16 Mistral

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Рэпер Тимати заплатил 244 млн рублей утилизационного сбора за ввезенный в Россию гиперкар Bugatti W16 Mistral. Об этом сообщает «Росбалт».

Отмечается, что автомобиль доставили из Европы через Киргизию и поставили на российский учет 28 августа. Стоимость гиперкара составила около 500 млн рублей.

Bugatti W16 Mistral – двухместный автомобиль с восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами мощностью 1,6 тыс. лошадиных сил. Всего было выпущено 99 экземпляров модели, производство которой завершилось в июле 2026 года.

В 2024 году специальная версия W16 Mistral установила рекорд скорости среди серийных открытых автомобилей, разогнавшись до 453,91 км/ч.