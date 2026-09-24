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Общество 24 сентября 2026 10:22

Тимати заплатил 244 млн рублей утильсбора за Bugatti W16 Mistral

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Тимати заплатил 244 млн рублей утильсбора за Bugatti W16 Mistral
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рэпер Тимати заплатил 244 млн рублей утилизационного сбора за ввезенный в Россию гиперкар Bugatti W16 Mistral. Об этом сообщает «Росбалт».

Отмечается, что автомобиль доставили из Европы через Киргизию и поставили на российский учет 28 августа. Стоимость гиперкара составила около 500 млн рублей.

Bugatti W16 Mistral – двухместный автомобиль с восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами мощностью 1,6 тыс. лошадиных сил. Всего было выпущено 99 экземпляров модели, производство которой завершилось в июле 2026 года.

В 2024 году специальная версия W16 Mistral установила рекорд скорости среди серийных открытых автомобилей, разогнавшись до 453,91 км/ч.

#тимати #утилизационный сбор #автомобиль
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