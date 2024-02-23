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Вечной памяти достойны: челнинцы возложили цветы у мемориального комплекса «Родина-мать»
В Набережных Челнах состоялось мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Память сыновей Отечества челнинцы почтили у Вечного огня мемориального комплекса «Родина-мать».
Мэр Автограда Наиль Магдеев обратился ко всем присутствующим, поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана, локальных военных конфликтов. Он выразил благодарность героям, которые выполняют воинский долг и верны присяге.
«Народ и армия едины. Это на самом деле так. Наше единство в том, что сегодня мы пришли к святому для каждого челнинца месту — мемориалу „Родина-мать“, Вечному огню, чтобы еще раз склонить головы и сказать огромное человеческое спасибо воинам. Сказать огромное спасибо всем тем мужчинам и парням, нашим сыновьям, мужьям, которые выбрали своей профессией служение Отечеству», — сказал руководитель города.
Пламенная речь прозвучала из уст Ивана Дорофеева — воспитанника кадетской школы №82 имени Ильдара Маннанова.
«В наших сердцах живет чувство глубочайшего уважения ко всем героическим защитникам Родины, к живым и павшим, вместе с твердой уверенностью, что их величайшие жертвы не напрасны. Низкий поклон воинам, которые своей кровью и самой жизнью отстояли свободу и независимость нашей Родины. Мы, кадеты, нынешнее поколение защитников Отечества, будем продолжать дело, славные традиции наших дедов, отцов и братьев. С праздником!» — отметил кадет.
Когда отзвучали речи, память героев, отдавших жизнь за Родину, почтили минутой молчания.
Мероприятие завершилось возложением цветов к Вечному огню.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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